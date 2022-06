De Oekraïense showband Studio 117 Crazy Drummers gaat op zaterdagmiddag 11 juni in drie verschillende Groningse wijkcentra optreden. Iedereen kan gratis komen kijken.

De showband, bestaande uit 30 vrouwen, zat tot voor kort vast in Frankrijk, omdat ze door de oorlog niet naar huis kon. De vrouwen maken nu een tour langs Nederland, Duitsland en Polen, waarna ze hopen terug te keren naar Odesa, zodra het daar veilig genoeg is.



De showband verblijft al enkele dagen in Nederland en treedt onder meer ook op bij de festivals Zomerfolk en De Groningen Brass Experience. Aankomende zaterdag zullen ze ook in verschillende wijken in Groningen optreden. Gastvrij Groningen biedt de showband een podium aan in drie wijkcentra:

13.00 - 13.30 uur: Helpman

14.20 - 14.50 uur: Overwinningsplein

15.20 - 15.50 uur: Reitdiephaven



Over Studio 117 Crazy Drummers



Studio 117 Crazy Drummers is een slagwerkerscollectief uit Odesa dat uitsluitend uit vrouwen bestaat. Vanuit de studio krijgen zij les in klassieke dans, jazz en tapdans, slagwerk en drama. gewapend met state of the art 'marching drums' en prachtige kostuums zetten ze vervolgens met hun (internationale) optredens de omgeving in vuur en vlam: drums meet choreografie.