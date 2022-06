De politie heeft donderdagmiddag op de ringweg in Groningen een personenauto aangehouden, waar vervolgens een enorme hoeveelheid softdrugs en een grote som geld in gevonden werd.

Dat meldt de politie op Instagram. Het team was bezig met een surveillance op de ringweg, toen bij reguliere controle op het kenteken van de auto bleek dat de APK verlopen was. Ook had de tenaamgestelde een vorderingsprocedure op zijn rijbewijs.



Eenmaal staande gehouden rook de politie een geur van hennep. In de auto troffen ze vervolgens een grote hoeveelheid softdrugs aan, en een grote som geld.



Rijden onder invloed



De bestuurder werd verdacht van rijden onder invloed, maar weigerde mee te werken aan een bloedproef. Daarop is zijn rijbewijs ingenomen. Daarnaast zijn de bestuurder en drie inzittenden aangehouden op verdenking van handel, vervoer en het bezitten van grote hoeveelheden softdrugs.