Elk jaar sterven er in het aardbevingsgebied in Groningen mogelijk zestien mensen voortijdig aan de gevolgen van stress door de bevingen en gerelateerde schade. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder ging men uit van schattingen van vijf voortijdige sterfgevallen per jaar.

Dat meldt de NOS in de podcast Gronings gas: gewonnen of verloren?, die vanaf vrijdag online staat. Het hogere dodental van zestien, met een bandbreedte van 11 tot 21, wordt in de podcast toegelicht.



De universiteit onderzoekt al jaren wat de aardbevingen en schade met de getroffenen doen. De bewoners in de regio die voortijdig overlijden hebben allemaal schade of meervoudige schade aan hun huis, vertelt onderzoeksleider Tom Postmes in de podcast. Soms zijn de klachten zo heftig dat er sprake is van ernstige schade aan de gezondheid.



De schatting van het aantal voortijdige sterfgevallen is gebaseerd op onderzoek van de GGD hoe mensen hun eigen gezondheid ervaren, in combinatie met wetenschappelijke kennis over de gevolgen daarvan voor sterfte op langere termijn. In Groningen heeft slechts een klein deel van de bewoners ernstige stress door aardbevingsschade. Maar doordat er zoveel schadegevallen zijn, hebben duizenden mensen stress-gerelateerde gezondheidsklachten.



Soms zijn die klachten zo hevig dat mensen er een angststoornis of depressie door ontwikkelen. Verder gaat het om fysieke klachten als hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagproblemen. Dit soort klachten leidt volgens de onderzoekers tot een licht verhoogd risico op overlijden, bijvoorbeeld door hart- en vaatziekten of door suïcide.



Dat aanvankelijk werd uitgegaan van vijf voortijdige sterfgevallen komt volgens Postmes omdat eerder onderzoek de ondergrens aangaf terwijl de hogere cijfers een schatting zijn van het gemiddelde. Zelfs nu denkt hij dat het werkelijke cijfer nog hoger kan liggen, omdat het aantal mensen met meervoudige schade sinds het eerste onderzoek alleen maar is toegenomen, terwijl de gezondheidsklachten niet zijn afgenomen.



Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) neemt de cijfers van de Rijksuniversiteit Groningen serieus. Volgens een woordvoerder onderstreept het dat de veiligheidsrisico's in Groningen niet alleen het gevolg zijn van de kans dat iemand overlijdt door een instortend huis bij een zware aardbeving, maar dat ook jarenlange onzekerheid en stress doorwerken op de gezondheid en voor vroegtijdige sterfgevallen zorgen.