TakeRoot heeft opnieuw een selectie artiesten bekendgemaakt. Het jaarlijkse muziekfestival in de Oosterpoort voor Amerikaanse muziek kondigde in april al eerder een deel van de line-up aan.

Mary Gauthier, The Sadies, Watchhouse, The Hanging Stars, Hollis Brown, Jeffrey Foucault, Joshua Hedley en Neal Francis komen op zaterdag 5 november optreden tijdens de 24e editie van TakeRoot. In april werd al bekend dat Band of Horses, Courtney Barnett en Gregory Alan Isakov dit najaar naar de Oosterpoort komen.



TakeRoot volgt de ontwikkelingen in Nashville op de voet, biedt grote namen uit het genre een podium en introduceert de nieuwe generatie in Nederland én Europa. Daarmee heeft het festival zich zowel landelijk als internationaal op de kaart gezet. Voor Europese muziekprogrammeurs is het festival een belangrijke plek om nieuwe namen te ontdekken.



Ook deze 24e editie borduurt voort op het succesverhaal dat TakeRoot al sinds 1998 is: een muzikale tijdreis door Noord-Amerika, bakermat van blues, country, folk, soul, rock en noem maar op. Een reis die je na het downtown-avontuur van de vorige editie weer gewoon kan maken op de plek waar het festival volgens velen het beste tot zijn recht komt: De Oosterpoort in Groningen.



Meer namen worden later bekendgemaakt. Tickets kosten 57,50 euro en zijn te koop op www.takeroot.nl. Daar is ook de volledige line-up te zien die tot nu toe bekend is.