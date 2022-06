In het noorden van het land rijden er donderdag minder Arriva-treinen, vanwege een tekort aan personeel. Dat meldt RTV Noord. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met extra reistijd.

Het gaat om treinen Groningen en de Eemshaven, Groningen en Delfzijl en tussen Groningen en Bad Nieuweschans. De extra reistijd is ongeveer een half uur. De verwachting is dat de situatie in elk geval tot donderdagavond 20.00 zo blijft.