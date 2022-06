Groningen Airport Eelde kan op termijn groeien naar 6 miljoen reizigers per jaar. Dat zegt VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis. Voor die groei zou dan wel hulp nodig zijn van het ministerie van Infrastructuur en luchthaven Schiphol.

Dat meldt OOG TV. Koerhuis kwam ermee tijdens een commissiedebat over regionale luchthavens. Het Kamerlid wil dat Eelde belangrijker wordt voor vakantievluchten. "Eelde kan groeien van 200.000 reizigers die het nu heeft naar 6 miljoen reizigers in de toekomst. Dit kan door vakantievluchten over te hevelen naar Eelde. Schiphol kan zich dan meer concentreren op de hub-functie."



Het Kamerlid wil dat minister Mark Harbers (VVD) van Infrastructuur met Schiphol en met Eelde en de vliegmaatschappijen om tafel gaat om te kijken hoeveel vluchten verplaatst kunnen worden naar Airport Eelde. De minister laat echter op zijn beurt weten dat het aan het vliegveld zelf is om aantrekkelijk te worden. Ook vliegtuigmaatschappijen spelen daar een rol in. Wel liet hij weten in gesprek te zijn met de partijen.



Op korte termijn lijkt het een onmogelijke missie. Groningen Groningen Airport Eelde beschikt niet over een luchthavenbesluit. Deze moet uiterlijk in december 2024 op tafel liggen. In dit besluit staat welke vliegtuigen en helikopters vanaf Eelde mogen vliegen, maar ook hoe vaak en wanneer het luchtruim gekozen mag worden.