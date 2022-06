De Rolling Stones-expositie Unzipped keert volgend jaar zomer terug naar het Groninger Museum. De tentoonstelling was hier in coronajaar 2020 ook al te zien, maar trok toen vanwege lockdowns en beperkende maatregelen slechts 20.000 bezoekers. Nu komt de expositie, aan het einde van de wereldwijde tournee, dus terug. "Voor een Grande Finale", aldus museumdirecteur Andres Blühm.

Het Groninger Museum had in 2020 verwacht dat de expositie zeker 150.000 bezoekers zou trekken. Dat werden er een stuk minder: 20.000. Dat had alles te maken met de pandemie: als gevolg van de lockdowns is Unzipped al met al maar vier weken te zien geweest, waarbij het publiek ook nog eens gelimiteerd naar binnen mocht.



Vorig jaar maakte het museum al bekend dat de expositie in 2023 weer terug zou komen. Aanvankelijk werd gesproken over het najaar - vanwege de bezoekers aan Eurosonic Noorderslag - maar het wordt dus de zomer, met minder risico op een corona-uitbraak. De exacte datum is nog niet bekend en ook niet tot wanneer de expositie dan te zien is.



Op de tentoonstelling is in 2023 hetzelfde te zien als in 2020: meer dan vierhonderd originele voorwerpen uit het archief van de Stones, zoals hun muziekinstrumenten en kleding tijdens concerten. Ook zijn er zeldzame audio- en videofragmenten te horen en te zien en is het drumstel van de vorig jaar augustus overleden Charlie Watts te bewonderen. "Het wordt waarschijnlijk exact dezelfde expositie als de vorige keer, met hooguit een gitaar meer of minder."



Ondanks dat het om een kopie gaat, verwacht het museum zeker 150.000 mensen te trekken. "De belangstelling is groot", weet Blühm, die erop wijst dat in het post-coronatijdperk ook fans in het buitenland verleid worden naar Groningen te komen.

Komende maandag treden de Rolling Stones op in de Arena in Amsterdam. Blühm is er 'uiteraard' bij. Een ontmoeting met de Stones acht hij voor die dag klein, maar een afspraak met het management is al gemaakt. Dan kan hij meteen de Stones uitnodigen voor de opening in Groningen? "Dat is natuurlijk wel het plan. In 2020 zou ook een van de bandleden naar de opening komen, maar dat ging vanwege corona toen niet door. Dus wie weet dat nu wel een van de bandleden verschijnt. Maar ja, het zijn wel de Stones he. Zo'n afspraak geloof ik pas als ik het zie!"