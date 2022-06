De ontsporing van een Arriva-reizigerstrein op station Groningen kwam door een combinatie van gebrekkig onderhoud en onvoldoende toezicht op de staat van het spoor. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport dat ProRail naar aanleiding van het incident heeft laten opstellen.

De trein ontspoorde op 27 juni 2021, net na vertrek van het Hoofdstation, richting Roodeschool. Niemand raakte gewond en inzittenden konden de trein veilig verlaten. Wel ondervonden veel reizigers geruime tijd hinder door de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.



Uit het eindrapport 'Ontsporing te Groningen 27 juni 2021' blijkt onder meer dat onderhoud van het spoor waarop de trein ontspoorde lang is uitgesteld. ProRail en de aannemer voerden onvoldoende inspecties uit om te zien of het spoor nog veilig berijdbaar was. Ook liet de aannemer na om extra onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het verouderde spoor.



Ook op andere plekken in het land was sprake van achterstallig onderhoud en gebreken aan het spoor. Dat bleek onder andere uit onderzoek na de ontsporing van een goederentrein bij Terneuzen en op stukken spoor op de MerwedeLingelijn en tussen Geldermalsen en Tiel.



Onderzoek van ProRail toont aan dat veel van de situaties waarbij spoedonderhoud leidde tot treinhinder, samenhangen met het niet tijdig onderhouden en vervangen van dwarsliggers (de balken tussen de sporen) en van klemmen die de spoorstaven vastmaken aan de dwarsliggers (bevestigingsmiddelen). ProRail heeft de onderdelen op sporen waar dit speelde versneld laten inspecteren en waar nodig met spoed laten repareren of vervangen.



Verbeterprogramma



ProRail heeft een verbeterprogramma 'Aantoonbaar Veilige Berijdbaarheid' (AVB) opgezet om deze oorzaken aan te pakken. Dit programma ziet erop toe dat de uitvoering van en controle op onderhoudscontracten worden verbeterd en dat er meer wordt gemeten om de staat van het spoor beter in de gaten te houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van het programma.