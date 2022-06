Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zat dinsdagavond opnieuw overvol. Zeker honderd mensen brachten de nacht door op stoelen in de recreatiezaal en de wachtruimte van het aanmeldcentrum.

Dat meldt RTV Noord. Even leek de ergste kou uit de lucht voor het landelijke aanmeldcentrum, dat sinds oktober vorig jaar overvol zit. De komst van zo'n 600 crisisnoodopvangplekken in verschillende veiligheidsregio's gaf even verlichting. De afgelopen dagen verbleven in Ter Apel minder asielzoekers dan het toegestane aantal van tweeduizend. Het COA gaf vooraf al aan te vrezen dat dit maximum overschreden zou worden, ook met het oog op de komende nachten.



Het COA denkt dat deze situatie voorlopig nog even aanhoudt. Woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA zegt tegen RTV Noord dat het onder andere komt doordat bepaalde tijdelijke opvanglocaties sluiten, waardoor asielzoekers vanuit Ter Apel niet overgeplaatst kunnen worden.



Medio mei werd voor de buitenwereld zichtbaar hoe groot de problemen zijn in het overvolle aanmeldcentrum. Tientallen asielzoekers brachten het eerste deel van de nacht buiten door.



Dinsdagochtend heeft het Veiligheidsberaad opnieuw gesproken over de situatie in Ter Apel. Landelijk kwamen de voorzitters van de veiligheidsregio's tot de conclusie dat de crisismaatregel, het leveren van 600 crisisplekken, mogelijk onvoldoende zou zijn. Het Veiligheidsberaad kijkt daarom of ze nog eens 300 crisisopvangplekken per week kunnen regelen. Daarmee zou het totale aantal crisisopvangplekken op 900 komen.