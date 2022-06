Groningen moet er op worden voorbereid dat het gasveld toch wordt heropend. Dat is onder meer noodzakelijk om de Nederlands gasbergingen niet voor tachtig maar voor 100 procent vol te krijgen. Dat is de strekking van een advies van de Mijnraad aan het kabinet, zo meldt vandaag De Telegraaf. Dit advies komt na een ander advies vorige week van Staatstoezicht op de Mijnen dat precies het tegenovergestelde adviseerde.

Volgens het artikel in De Telegraaf van vandaag vindt de Mijnraad dat er zonder het Groningse gas onvoldoende leveringszekerheid is. Volgens de Mijnraad is het verstandig om de opslagen in Nederland nu snel helemaal te vullen om tekorten in komende winter te voorkomen, nu Rusland de gaskraan naar Europa deels heeft dichtgedraaid.

Het advies van de Mijnraad is tegengesteld aan dat van het Staatstoezicht op de Mijnen. Dat meldde afgelopen vrijdag nog dat het aantal zware bevingen in Groningen groter is dan verwacht.

Voor de periode oktober 2021 - oktober 2022 werden er zes aardbevingen met een kracht van boven de 1,5 voorspeld, maar dat zijn er nu al acht, en het is nog maar juni.

Inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen liet vrijdag nog aan de NOS weten dat, gezien de toename van het aantal zwaardere bevingen, de gaskraan in Groningen echt niet verder open kan, ook niet vanwege de stijgende gasprijzen.