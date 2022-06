De politie zoekt getuigen van de brandstichting van de iconische en stokoude wilg aan de rand van natuurgebied Kardinge. Onbekenden staken daar de 150 jaar oude wilg in brand.

Volgens de politie is de brand gesticht op maandagavond 30 mei tussen 18.00 en 19.15 uur.



De brandweer heeft alles op alles gezet om de bom te redden. Tijdens de brand liep de temperatuur binnen in de boom op naar zo'n 200 graden; door constant te blussen heeft de brandweer geprobeerd om de temperatuur naar beneden te krijgen.



Uiteindelijk is er ruim 1500 liter water in de boom gepompt en zijn er door een gespecialiseerd bedrijf gaten in de boom geboord waardoor het water zich beter in de boom kon verspreiden, zo vertelt boswachter Reiner Hartog. Hij maakt zich zorgen om de boom. "De stam is aan de buitenkant nog intact, maar het wordt pas later zichtbaar aan de bast welke schade er is aangericht binnen in de boom. Dit kan wel een jaar duren."



De iconische wilg heeft een dikte van wel 7,90 meter en is zo fors doordat er eigenlijk meerdere bomen aan elkaar zijn gegroeid. In de boom huisde een volk van boomhommels en ook voor verschillende soorten vogels was de boom een goede broedplek. De boomhommels hebben de brand helaas niet overleefd en ook bij de nesten is ernstige verstoring ontstaan.



Mensen die iets van de brandstichting hebben gezien worden verzocht contact op te nemen met de politie: telefoonnummer 0900-88 44 of Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000 onder vermelding van zaaknummer 2022136107.