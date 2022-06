Het studententeam Alfa Racing 2 van het Alfa-college eindigde zaterdag 4 juni op het Wereldkampioenschap (WK) waterstofrace niet op het podium, maar ze wonnen wel de prijs voor beste promo.

In de Bonte Wever in Assen werd het Amerikaanse team Oakwood Pink wereldkampioen. Het WK is onderdeel van het programma Horizon Hydrogen Grand Prix over waterstof, energie en duurzaamheid.



Na de deelname aan het WK in Assen gaan de studenten Engineering van het Alfa-college naar Monaco om daar aanwezig te zijn bij de Energy Boat Challenge. Dit evenement wordt van 4 tot 9 juli gehouden met als doel creativiteit van de ingenieurs van morgen en industrie te stimuleren voorstuwingsmethoden te ontwikkelen die gebruikmaken van schone energie. De studenten van het Alfa-college zijn bij de Energy Boat Challenge aanwezig met de door hun zelf gebouwde waterstofboot Admiraal.