Het voormalige pand van het Leger des Heils aan het Damsterdiep 267 wordt mogelijk ingezet voor crisisnoodopvang. De opvang is voor asielzoekers die zich hebben gemeld in Ter Apel, maar waar op dat moment geen plek voor ze is. In het gebouw is plaats voor ruim 100 mensen.

Het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel zit overvol. Zo vol, dat er niet elke avond een bed en eten beschikbaar is voor de mensen die zich daar melden. De Veiligheidsregio's in Nederland regelen daarom extra bedden voor enkele weken. Het is mogelijk dat er dan nog steeds te weinig plek is voor nieuwe asielzoekers. Daarom maakt de gemeente het pand Damsterdiep 267 per direct klaar, om achter de hand te houden als er anders weer mensen op stoelen moeten slapen in Ter Apel.



Het gaat om een korte periode, vanaf op z'n vroegst dinsdag 7 juni tot uiterlijk half juli 2022. Daarna wordt het pand geschikt gemaakt voor de piekopvang van internationale studenten. De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de begeleiding, het beheer en de veiligheid van de mensen in het pand en voor de locatie.