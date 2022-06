De staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief, blijft bij zijn standpunt dat er alleen in het aller-allerergste geval weer meer Groningse gas gewonnen mag worden, zo liet hij gisteren weten.

In een toelichting voor de Tweede Kamer stelde hij dat hij vindt dat sommige politieke partijen veel te lichtvaardig denken over het weer verder open zetten van de gaskraan.

De Groningse overheden hadden gevraagd om een garantie dat er geen gas meer gewonnen zal worden, ook nu Gazprom de gaskraan heeft dichtgedraaid.

Die garantie wil hij niet geven, maar wel de verzekering dat de gaskraan pas weer verder open gaat als "aller-allerlaatste optie". En daarvan is volgens hem pas sprake als 'beschermde gebruikers' zoals ziekenhuizen, scholen of huishoudens in de kou dreigen te komen.