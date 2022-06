De gemeente Groningen wil voor het einde van de zomer maximaal 200 vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten op de plek waar in de toekomst de nieuwe woonwijk De Held III moet verrijzen, aan de westkant van Stad. Met wooncontainers en studio's wordt een tijdelijke woonbuurt gebouwd.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Omwonenden hebben daar van de gemeente een brief over ontvangen. Donderdag 9 juni houdt de gemeente een informatiebijeenkomst in de Kerk van Leegkerk.



Op de grond aan de Maresiusstraat komen voor een periode van maximaal vijf jaar 35 wooncontainers voor gezinnen en 30 studio’s voor maximaal twee bewoners per studio, staat in de brief. In totaal wordt plek gemaakt voor maximaal 200 mensen. Eerder stonden op deze grond noodlokalen voor twee basisscholen.



Mochten de vluchtelingen uit Oekraïne binnen vijf jaar uit hun tijdelijke onderkomen vertrekken, dan wil de gemeente kijken of andere mensen die tijdelijke huisvesting zoeken in de wooncontainers een plek kunnen krijgen.