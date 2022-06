Het Noorderzon Festival, dat elk jaar in het Noorderplantsoen in Groningen wordt gehouden, heeft woensdag de eerste artiesten bekendgemaakt die op het hoofdpodium gaan optreden. Op de Apolla spelen in augustus The Weather Station, Donny Benét, David Keenan, Minyo Crusaders, Togo All Stars, Natalie Bergman, Meindert Talma & Freek de Jonge.

De zeven concerten zijn gratis te bezoeken. Naast de concerten op de Apollo, presenteert het festival een uitgebreid muziekprogramma op vier locaties in het plantsoen, waarvan het grootste gedeelte vrij toegankelijk is. Noorderzon is dit jaar van donderdag 18 t/m zondag 28 augustus. Het Noorderplantsoen en verschillende locaties in de binnenstad van Groningen vormen dan het decor voor een elfdaagse ontdekkingstocht langs een uitdagend internationaal, nationaal en lokaal programma.



In 2021 introduceerde Noorderzon de Apollo, een muziekpodium dat ook onder coronamaatregelen doorgang kon vinden. Het Dok verdween daarmee. Apollo werd een hit, vanwege de verbeterde geluidskwaliteit en zichtlijnen en een bredere programmering. Daarom kiest Noorderzon ervoor om Apollo te behouden voor het festival.



Op noorderzon.nl is meer informatie over het programma te lezen en kunnen geïnteresseerden updates in de gaten houden. Kaarten zijn in etappes te koop vanaf 18 juni.