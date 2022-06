Starman NL, een David Bowie Tribute band, treedt zondag 5 juni weer op in EM2. De band neemt het publiek mee op reis door de wonderlijke wereld van David Bowie.

Het optreden is onderdeel van de reeks van 'Tribute Series' waarin muzikanten zich laten inspireren door hun muzikale helden. "Geen ordinaire coverbands, maar kwaliteit staat hierbij centraal", meldt EM2. Na het optreden kan er tot in de late uurtjes geluisterd en gedanst worden op muziek die gelieerd is aan genre en tijdsgeest.



Starman NL bestaat uit een groep muzikanten die naast hun eigen muzikale activiteiten hun bewondering voor de muzikale genius Bowie gemeen hebben. Al decennia lang zijn ze actief in bands als AA&the Doctors, Social Security, La Danza Moderna, Crocodile Smile, Jukebox Heroes, de Jazzpolitie en de Happy Tunes. Vanaf het moment dat David Bowie al jaren niet meer met zijn oeuvre naar buiten trad, besloten zij om met de hoogtepunten van veertig jaar 'Bowie' het podium op te gaan.



Het optreden begint zondag om 20.30. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van EM2 Groningen en kosten euro12,50 online en euro15,00 aan de deur.