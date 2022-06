Bij een bedrijf aan de Stavangerweg in Groningen is maandagmiddag een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen. De drugs, met een straatwaarde van 1 miljoen euro, zaten verstopt in stoomreinigers. Dat meldt de politie.

De drugs werden gevonden tijdens een controle van de douane. De cocaïne zat verstopt in meerdere pakketten die naar het buitenland verstuurd zouden worden door het bedrijf. Het transportbedrijf had de pakketten even daarvoor ontvangen om te transporteren. Bij een controle van douane bleek dat het ging om meerdere stoomreinigers waar drugs in verstopt zat. Daarop is de politie ingelicht. Onderzoek van de politie heeft inmiddels uitgewezen dat het gaat om cocaïne.



In totaal heeft de cocaïne een straatwaarde van ruim 1 miljoen euro. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst, de afzender en de ontvanger van de pakketten. De drugs worden vernietigd. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.