Buschauffeurs van Qbuzz in Groningen en Appingedam gaan woensdag staken. Dat kan voor grote verstoring in de dienstregeling zorgen. De actie maakte deel uit van de stakingen van chauffeurs door het hele land die lid zijn van vakbond FNV.

Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe CAO Streekvervoer. De FNV is nog niet tevreden over het bod van de streekvervoerders, waaronder Qbuzz. CNV-leden hebben het CAO-voorstel al wel in meerderheid geaccepteerd.



Over de exacte gevolgen van de staking valt nog niet veel te zeggen. Qbuzz laat weten dat reizigers de reisplanner woensdag goed in de gaten moeten houden.