In de gemeente Groningen heeft zich maandagnacht een lichte aardbeving voorgedaan.

Volgens het KNMI ging het om een beving van 0.6 op de schaal van Richter.

De beving deed zich vanmorgen vroeg om 19 minuten voor vijf voor op een diepte van 3 kilometer.

Het was de tweede beving deze maand mei in de provincie Groningen: op 10 mei was er een beving van 0.6, in Loppersum.

Op 17 april waren er drie bevingen op één dag: twee in Westeremden, van 0.7 en 1.6, en één in Zuidwolde van 0.6.