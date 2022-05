Vanwege grote werkzaamheden op het station van Groningen voor het project Groningen Spoorzone, rijden er op komende zondag op 29 mei geen treinen naar het Hoofdstation. Arriva en NS zetten bussen in.

Gevolgen voor de treinreis:

Er rijden bussen tussen Groningen en Groningen Europapark

Er rijden bussen tussen Groningen en Eemshaven.

Er rijden bussen tussen Groningen en Zuidhorn

Er rijden bussen tussen Groningen en Delfzijl

Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd tot 45 minuten. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden.

Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk

In de week van 24 tot en met 29 mei vinden verschillende grote werkzaamheden plaats voor het project Groningen Spoorzone. Vanwege deze werkzaamheden kunnen er komende zondag 29 mei geen treinen rijden van en naar station Groningen. Daardoor rijden er deze dag bussen tussen Groningen en Europapark, Groningen en Zuidhorn en Groningen en Delfzijl. En tussen Groningen en Eemshaven rijden van 24 tot en met 29 geen treinen. In deze zes dagen verhuizen de huidige sporen 7 en 8 op station Groningen naar het nieuwe spoordek aan de zuidzijde. Verder wordt het monumentale seinhuis verplaatst naar een tijdelijke locatie op het perron zodat er ruimte ontstaat voor de noordelijke bouwkuip van de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling. Ook bouwt de aannemer een hulpbrug tussen het zuidelijke en noordelijke bouwterrein.



Geldig vervoerbewijs en reis plannen



Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Reizigers moeten in- en uitchecken bij de eigen vervoerder, ook op zondag 29 mei. Reizigers van Assen naar Groningen checken uit op het eindstation Groningen bij NS. Reizigers van Winschoten naar Groningen checken uit op het eindstation Groningen bij Arriva. Reizigers kunnen hun reis plannen via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS en Arriva.