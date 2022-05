Be Easy and FreeMiddenin de natuur geniet je van optredens uit binnen- en buitenland. Overdag lekker in het zonnetje op de zonneweide en in de avond met een biertje bij een kampvuur. Kinderen spelen in het kinderdorp waar volop entertainment is. Heerlijk biologisch en eerlijk eten, een gezellige markt met authentieke kleding en mooie producten. Zomerfolk heeft het allemaal en meer. Het festival ademt warmte. De organisatie weet een unieke sfeer van samenhorigheid en van ontspanning te creëren.

Het Rapalje Zomerfolk Festival is een initiatief van de Folkband Rapalje. Bijna 30 jaar reizen ze over de wereld, een enthousiaste schare fans achterlatend. Folk, eerlijk en puur, dat is het devies. Met liefde gespeeld en met enthousiasme ontvangen. Dit komt sterk naar voren tijdens het Zomerfolk Festival , waar muziek centraal staat en het leven gevierd wordt. Het motto van de band is het motto van het festival geworden: 'Be Easy and Free'

Line-up/Bands 2022

We zijn ontzettend trots op dat we elk jaar een diverse en sterke line up hebben. Zo traden in het verleden bands op zoals 'The Dubliners', 'Saor Patrol', 'Pé en Rinus', 'The Kilkennys', 'The Red Hot Chili Pipers' en vele anderen.

Naast het hoofdpodium zullen er ook optredens plaats vinden in de Pub-tent en op willekeurige locaties op het festivalterrein.

De bands die optreden maken overwegend Keltisch, Iers en Schotse Folk muziek.

Culinaire verleiding

Tijdens het Zomerfolk festival worden de bezoekers getrakteerd op diverse culinaire verleidingen, van Reusachtige Barbecue tot een vegetarische maaltijd.

Entertainment

Er zijn verschillende workshops, waaronder schots dansen, iers dansen, doedelzak spelen. Ook kun je Boogschieten, Zwaardvechten of je kinderen laten spelen in het uitgebreide kinderdorp

Keltische Markt

Een grote markt voor jong en oud met de thema's: Keltisch, Iers, Schots, Middeleeuws en Fantasy. Mooie kleding, glimmende sieraden, spannende boeken, hete sambal en warme vachten is maar een fractie van wat er op deze markt te vinden is.

Tickets

Kinderen tot twaalf jaar hebben gratis toegang

Zaterdagkaart voor volwassenen: euro 22,50

Zondagkaart voor volwassenen: euro 16,50

Weekend passe-partout: euro 31,50