Ieder kind in Noord-Nederland moet een voetbal thuis hebben liggen om lekker te gaan bewegen, vindt FC Groningen. Om dat te bevorderen heeft de club een actie ontwikkeld onder de noemer 'de Maatschappelijke bal'. In het kader daarvan geeft de club, samen met haar partner Robey Sportswear, vijfduizend ballen weg.

FC Groningen hoopt dat de ballen voornamelijk terecht komen bij kinderen die opgroeien in armoede.

De bijzondere bal is ontworpen door kunstenaar Klaas Lageweg. Clubicoon Arjen Robben is ambassadeur van de actie.

Ieder kind in stad en ommeland moet een bal thuis hebben liggen. Om over te gooien, blikspuit te spelen, te volleyballen of natuurlijk om lekker tegenaan te trappen op een voetbalveld of pleintje, zo vindt de club.

FC Groningen heeft daarom een Word Groter-bal laten ontwerpen. De bal staat voor groei. Om als mens te kunnen groeien moet iemand fysiek en mentaal fit zijn. Het belang van sport en bewegen is dan ook groot en een bal is hierbij een gemakkelijk en veelzijdig voorwerp om te gebruiken.

Door sport leert een kind omgaan met winst en verlies, leert het vriendschappen opbouwen op het veld, leert het keuzes maken. Eigenschappen waarvan je de rest van je leven profijt hebt en waarden waar FC Groningen en Robey Sportswear voor staan.

Arjen Robben, voormalig Champions League-winnaar en opgegroeid bij FC Groningen, is ambassadeur van de actie en benadrukt het belang van sport op jonge leeftijd. "Veel kinderen hebben te maken met overgewicht, daarom is het zo belangrijk dat iedereen de kans krijgt om te gaan bewegen", zegt Robben.