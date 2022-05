Groningen is sinds kort een nieuwe voorziening rijker: de Zonnebrandpaal. De eerste daarvan is geplaatst aan het Stadsstrand.

De zonnebrandpaal geeft aan wanneer je moet smeren om verbranding van je huid door de zon te voorkomen én geeft gratis zonnebrandcrème. De paal in Groningen is een initiatief van Sundo, een bedrijf dat als missie heeft het aantal huidkanker gevallen te verminderen met 30 procent in 30 jaar. De zonnebrandcreme wordt geleverd door DA.

Volgens Sundo ontwikkelt 20 procent van de Nederlanders een vorm van huidkanker tijdens zijn leven. Daarom stelt DA dit jaar gratis zonnebrandcrème ter beschikking: "De zon is goed voor je gezondheid, maar te veel zon is schadelijk. Goede zonbescherming is dus van levensbelang. Bij DA willen we dat iedereen zicht goed voelt, en veilig en verantwoord genieten van de zon, hoort daar wat ons betreft zeker bij".

Terugdringen huidkanker



Huidkanker is met 52 procent, de meeste voorkomende kanker in Nederland. Het aantal diagnoses loopt hard op de afgelopen jaren, inmiddels zijn er meer dan 70.000 nieuwe jaarlijkse gevallen.

Smeeradvies



Op de zonnebrandpaal word je geadviseerd of je wel of niet dient te smeren. Dit wordt gedaan op basis van hoe hoog de UV-index - het risico om te verbranden - op dat moment is.

Vanaf UV-Index 3 wordt insmeren belangrijk, na 25 minuten kan een onbeschermde huid al roodkleuren. In Nederland is dit vanaf ongeveer april tot en met september.