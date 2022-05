In het Groninger Museum gaat in juli een expositie van start gewijd aan de betekenis en het gebruik van kleur. Vaak denken we er niet verder over na, wanneer we zaken zien in bepaalde kleuren. Maar kleuren hebben een enorme betekenis. De nieuwe expositie laat dara van alles over zien, en dat levert meteen een explosie aan kleuren op, en een vrolijke selectie op van mode, schilderijen, fotografie, sculptuur en keramiek.

Er zijn onder andere topwerken van Inez van Lamsweerde, Iris van Herpen, Bruce Nauman, Marga Weimans en kunstenaars van De Ploeg te zien. De unieke combinaties van kunst- en gebruiksvoorwerpen zetten je aan het denken en laten kleuren voelen. Wat doen de kleuren met jou? Roepen zij emotie op, trekken zij aan of stoten zij juist af?



Emotie en symboliek



Al sinds heugenis geeft de mens kleur aan zijn lichaam, kleding of voorwerpen. Daarmee krijgen kleuren een betekenis. Zo linken wij oranje in Nederland aan het koningshuis. Het symboliseert nationale eenheid, en dat is goed te zien als de straten oranje kleuren tijdens een EK of WK. In de tentoonstelling sprankelt het oranje in een bevrijdingsrok uit 1945 én in een kunstwerk van de Australische Aboriginal-kunstenaar Jacko Tingiyari Tjakamarra.



Rood voor macht, lust én onderdrukking



In de expositie ontstaan verrassende combinaties. In de rode zaal hangt een portret dat laat zien dat de Groningse adel zich graag in rode chique mantels liet portretteren. Maar rood is ook de kleur van liefde en lust in een foto van Cornelie Tollens. In het werk van Chi Peng is rood onlosmakelijk verbonden met de Chinese cultuur, waar het symbool staat voor geluk en voorspoed. Tegelijkertijd refereert het als nationale kleur aan een onderdrukkend politiek regime.



Variatie in stijlen en materiaal



In het kleurrijke Groninger Museum geeft elke zaal een toelichting op de betekenis en achtergrond van een kleur. Hoe wordt het gemaakt? Welk effect heeft het op je humeur? Kun je het manipuleren? Er zijn oneindig veel kleurnuances, maar de expositie volgt de kleuren van de regenboog, te beginnen bij geel. Daarna loop je door groen, rood, roze, oranje en blauw. Ook de niet-kleuren, zwart en wit, komen aan bod. De zwart-witte kunst gebruikt de afwezigheid van kleur voor het grootste contrast dat er is.

Al met al ervaar je in de tentoonstelling een unieke kleurexplosie door de grote variatie in stijlen en materiaalgebruik. Voortaan kijk je anders naar kleuren en wat zij met je doen.



De tentoonstelling is samengesteld door conservator Nadia Abdelkaui.



Kleur! in het Groninger Museum van 9 juli 2022 t/m 8 januari 2023