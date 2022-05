Vindicat-voetbalclub Forward krijgt voorlopig geen geld van de Rijksuniversiteit Groningen omdat de club geen vrouwelijke leden zou toestaan. Volgens het bestuur van Forward is dit onterecht en is er sprake van een misverstand.

Verenigingen die door de RUG gesubsidieerd moeten alle Hanze- en RUG-studenten, dus zowel mannen als vrouwen, toestaan als lid. Volgens het Centraal Uitvoeringsorgaan voor Studentenorganisatie (CUOS), dat beursaanvragen door studentenverenigingen beoordeelt, is dit niet het geval. Omdat Vindicat 'alleen leden van het mannelijk geslacht toelaat' kan de club fluiten naar het geld.



Maar volgens bestuurslid Thijs Blokker van Forward gaat het allemaal om een misverstand, ook al zijn de 350 leden allemaal mannen. "Forward voetbalt dan ook in de zondagcompetitie en op deze dag vindt er geen vrouwencompetitie plaats", legt Blokker uit. "Vrouwen kunnen dus in principe wel lid worden, maar dan kunnen ze alleen maar trainen en niet spelen. Overigens, we krijgen ook amper aanmeldingen van vrouwen binnen", zegt hij tegen het Dagblad.



De stopzetting van de beurs duurt in elk geval twintig maanden, waardoor de club in totaal 8884 euro misloopt. Het bestuur van Forward laat het er niet bij zitten en wil in gesprek met de universiteit.