Sinds maandag is Groningen weer een metershoge muurschildering rijker. De schildering van Aletta Jacobs, gemaakt door kunstenaarsduo VAAF, is de eerste in een reeks van minimaal vijf muurschilderingen die belangrijke wetenschappers van de RUG afbeelden.

Het voorstel voor een reeks academische muurschilderingen kwam van voormalig gemeenteraadslid Gerben Brandsema en wordt in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen, Kunstpunt Groningen, het Universiteitsmuseum en de Gemeente Groningen uitgevoerd.



VAAF, bestaande uit Jonna Bo Lammers en Lotte Masker, wilde niet alleen een afbeelding van de bekende wetenschapper neerzetten, maar ook haar verhaal vertellen. De schildering bestaand daarom uit meerdere elementen uit het leven van Jacobs. Zo zijn haar handtekening en haar pen te zien, maar ook een vrouwelijk torso en de voorkant van een boek dat ze schreef.



In de enorme muurschildering is Jacobs twee keer te zien. Een keer omringd door mannen en een keer met een T-shirt aan met de tekst 'studying is for ugly girls', een quote die destijds over Jacobs werd geschreven. Het duo ervaart dat vrouwen nog steeds op hun uiterlijk worden afgerekend en hebben het daarom in het kunstwerk verwerkt.

De universitaire Kunstcommissie beslist over de overige muurschilderingen. Een van de personages is al bekend: J.C Kapteyn, astronoom en eerste hoogleraar sterrenkunde bij de RUG, krijgt ter ere van zijn 100e sterfdag een plekje aan de Oude Kijk in 't Jatstraat.