Het Groninger Topsportzorgcentrum begint steeds meer in handen te komen van FC Groningen. Dat is een bedenkelijke ontwikkeling, want de gemeente Groningen heeft dat Topsportcentrum juist helpen oprichten om de sportbeoefening in het algemeen, en dus ook voor andere sporten, te steunen.

Het kan niet zo zijn dat alles in handen komt van FC Groningen, ten koste van andere sporten. Dat betogen de fracties van het CDA en de Stadspartij, die over de kwestie schriftelijke vragen hebben gesteld.

Begin deze week werd bekend dat het restaurant 2Corpus in het Groninger Topsportzorgcentrum per 1 juni de deuren sluit. FC Groningen neemt de pacht van de restaurantruimte over en is van plan hier een nieuw spelershome te vestigen. Met deze overname krijgt de voetbalclub een steeds groter oppervlakte van het centrum in handen.

"Het centrum was en is bedoeld als een multifunctionele locatie voor topsport én amateursport. Toen de gemeenteraad jarengeleden een miljoenenlening verstrekte speelde de brede investering in de Groningse sport een grote rol. Het mag niet zo zijn dat deze locatie, beetje bij beetje veranderd in een volledig FC-pand" aldus fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA Groningen.

In de herfst van 2018 werd het gifgroene Topsportzorgcentrum Groningen opgeleverd aan de rand van sportpark Corpus den Hoorn. Tijdens de opening sprak voormalig FC Groningen voorman Hans Nijland vol lof over de multifunctionaliteit van het Topsportzorgcentrum. De afgelopen jaren maakten onder andere de top-volleyballers van Lycurgus en de regionale trainingscentra gebruik van het centrum. Inmiddels zijn zij onderdeel van een grotere groep gebruikers die uit het centrum is vertrokken.

"De afgelopen jaren hebben we verschillende gebruikers zien vertrekken en de laatste maanden is er ook groeiende onrust over de tweede verdieping, het Omnium, waar sport en zorg samenkomen. Wij willen de multifunctionaliteit van het centrum behouden en dat kan niet wanneer alle andere gebruikers langzaam uitgefaseerd worden", stelt fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij 100 procent voor Groningen.

Het CDA Groningen en de Stadspartij 100 procent voor Groningen hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van het topsportcentrum.