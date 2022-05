In de wijk Paddepoel in Groningen zijn nog eens twee huizen van het gas af. Daarmee zijn er in Paddepoel nu vier gezinswoningen uit verschillende bouwjaren met innovatieve maatregelen energieneutraal gemaakt. Op maandag 23 mei reed wethouder energietransitie Philip Broeksma samen met bewoners een cv-ketel uit een van de woningen.

De huizen zijn gebouwd in 1966 en 2008. Voor Erwin en Yvonne, bewoners van de gezinswoning uit 2008, was de stap naar een gasloze woning relatief klein. Hun huis had al zonnepanelen, een zonneboiler en vloerverwarming. De plaatsing van een all-electric ventilatiewarmtepomp maakte de verduurzaming compleet. Dit onder het motto 'Niet afwachten maar zelf de stap zetten'.



Het huis van Jannes en Lisetthe, een voormalige huurwoning uit 1966, werd goed geïsoleerd, voorzien van vloerverwarming, een warmtepomp en pvt-panelen die zowel stroom als warmte opwekken. Het huis stond wekenlang op de kop, een uitdaging voor het gezin met vier jonge kinderen. "Fijn om te laten zien dat ook dit soort oudere huizen mee kunnen doen aan de energietransitie", zegt Jannes.



De huizen zijn onderdeel van het project Making City, een Europees project dat de mogelijkheden onderzoekt van stukjes stad die meer energie genereren dan ze verbruiken. Groningen is een van de steden die hier een voortrekkersrol in spelen.



Wethouder Broeksma: "Ik ben blij met deze bewoners, die hun huizen verduurzamen en inzetten voor onderzoek voor Making City. En mede door dit project is Groningen afgelopen maand geselecteerd als een van de 100 klimaatneutrale steden. Dat betekent dat Groningen extra kansen en geld gaat krijgen om versneld energieneutraal te worden."



De beide huizen staan schuin tegenover elkaar in de Grote Beerstraat. Het team van Making City organiseerde op 23 mei een feestje met bewoners, wethouder en wijkgenoten. Omwonenden konden een rondleiding krijgen in de beide woningen en zichzelf direct aanmelden voor een energiebespaaradvies in hun eigen woning. De komende jaren van het project staan in het teken van het delen van de opgedane ervaringen en de evaluatie van gemeten data.



In Groningen zijn de samenwerkende partijen gemeente Groningen, Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, New Energy Coalition, Nijestee, TNO, CGI, Waarborg Vastgoed, WarmteStad, Sustainable Buildings en Grunneger Power.