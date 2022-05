Groningen heeft een reputatie als bolwerk van kennis van gas, met dank aan het Beproevingslaboratorium van Gasunie dat in 1968 naar de Martinistad kwam. Met het Noorse DNV als eigenaar verlegt het lab in een nieuw onderkomen de focus naar groene waterstof.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het Beproevingslab - de researchafdeling met 80 medewerkers van Gasunie - onderzoekt bijna 55 jaar de werking en toepassingen van aardgas. Het maakte het koken en stoken mogelijk en bracht met haar vindingen de Nederlandse industrie en tuinders verder. De onderzoekers losten milieuproblemen op en maakten Nederland energiezuiniger.



Het lab verwisselde in de loop der jaren diverse keren van naam en eigenaar. Als vestiging van het Noorse onderzoeks- en classificatieconcern DNV maakt het zich nu op voor een verhuizing en een nieuw tijdperk, dat van de groene waterstof. Eind dit jaar krijgt het met een waterstoflaboratorium onderdak in het supermoderne bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra op de Zernike Campus.



Nieuwe agenda's en thema's



"Na het rondje aardgas, komt nu het rondje waterstof", zegt Johan Knijp tegen Dagblad. Hij leidt de Groningse DNV-vestiging. Nieuwe agenda's en nieuwe thema's vormen volgens hem de rode draad in de geschiedenis van het kenniscentrum. DNV houdt op vrijdag 20 mei een symposium met drie organisaties die een link hebben naar het lab: Gasunie, GasTerra en de energieproeftuin EnTranCe, waar bedrijven, onderzoekers en studenten gezamenlijk aan energie-innovaties werken.