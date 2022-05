Op Groningen Airport Eelde heeft een vliegtuig op voor een belangrijk deel duurzame brandstof, een ereboog van water gekregen na landing op de luchthaven. Eelde was zeer blij met de terugkeer van het vliegtuig, omdat "Eelde" alles op alles wil zetten om zo duurzaam mogelijk te vliegen. In het vliegtuig zat een Groningse delegatie die in Zweden en Finland was gaan kijken hoe in die landen duurzaamheid in de luchtvaart wordt bevorderd.

Een Groningse delegatie is zaterdag aangekomen op Groningen Airport Eelde na een innovatiemissie in Zweden en Finland. De reis stond in het teken van kennis maken, inspiratie opdoen en samenwerking verkennen rondom de thema's energie, duurzame mobiliteit, onderwijs en innovatie. Het vliegtuig -waarmee de innovatiemissie werd uitgevoerd- was voor een deel (39 procent) getankt met duurzame vliegtuigbrandstof, Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF).

De gehele Scandinavische regio is een voorloper op het gebied van duurzaamheid, innovatie en energietransitie. Zweden en Finland spelen een belangrijke rol in het verduurzamen van de industrie. Het doel van deze reis was om de banden verder te verstevigen op bestuurlijk niveau als ook de Groningse kennisinstellingen en industrie partners met Zweedse en Finse partners te verbinden. De reis van Helsinki naar Groningen Airport Eelde werd gesponsord door Neste, het bedrijf dat wereldmarktleider is op het gebied van duurzame brandstoffen.

Duurzame vliegtuigbrandstof

Het vliegtuig, een Saab 2000, werd voor een deel getankt met SAF: 'Sustainable Aviation Fuel'. Deze brandstof wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen en is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstof. Het is wettelijk geregeld dat SAF met een maximum van 39 procent kan worden aangevuld.

Vliegen op SAF scheelt ongeveer 80 procent aan CO2 in de lucht vergeleken met fossiele kerosine, die nu in vliegtuigen wordt getankt. Bij aankomst op Groningen Airport Eelde werd het vliegtuig feestelijk verwelkomd met een traditioneel watersaluut. Meiltje de Groot, directeur Groningen Airport Eelde: ''Vliegen met deze duurzame brandstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de luchtvaart. Dit sluit goed aan bij de duurzame ambities van Groningen Airport Eelde en het vliegen op synthetische waterstof'''.

Gabriël Koetsier, Key Account Manager Renewable Aviation bij Neste: "Neste zet zich in om de luchtvaart te helpen bij haar doelstellingen om de uitstoot te verminderen. Wij zijn er dan ook trots op de eerste vlucht met SAF op Groningen Airport Eelde mogelijk gemaakt te hebben. Neste's Sustainable Aviation Fuel zorgt voor onmiddellijke emissiereducties, is nu al beschikbaar en speelt een cruciale rol bij de decarbonisatie van de luchtvaartindustrie. We blijven onze activiteiten opschalen en zullen eind 2023 de capaciteit hebben om jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen ton SAF te produceren."