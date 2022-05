Vanaf dinsdag worden er flink wat meters gemaakt bij de werkzaamheden aan het Hoofdstation Groningen.

Van dinsdag 24 mei tot en met maandag 30 mei vinden er dag en nacht grootschalige werkzaamheden plaats op en rond station Groningen. De huidige sporen 7 en 8 verhuizen naar het nieuwe spoordek aan de zuidzijde en worden aangesloten op het bestaande spoor.

Ook verhuist het monumentale seinhuis naar een tijdelijke plek verderop perron 3. Daarnaast worden de brugdekken van de tijdelijke hulpbrug over de sporen en op het station ingehesen.



De werkzaamheden kunnen geluids- en lichthinder veroorzaken in de directe omgeving van het station. De werkzaamheden met de meeste hinder worden overdag uitgevoerd.

De aan- en afvoer van materialen gebeurt via de bestaande bouwroute over de busbaan langs het spoor (Koeriersterweg) en via het spoor.

Kijk voor meer informatie op de website van Groningen Spoorzone.