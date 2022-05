De Nachtraad Groningen heeft een speciaal meldpunt gelanceerd voor mensen die het slachtoffer zijn van 'needle spiking', waarbij iemand met een injectie gedrogeerd wordt. De Nachtraad hoopt op deze manier meer inzicht te krijgen in hoe vaak dit in Groningen gebeurt.

Volgens de Nachtraad komen er de afgelopen tijd steeds meer meldingen binnen van drogeringen in het Groningse nachtleven. In een deel van de gevallen gaat het om needle spiking. De Nachtraad spreekt van 'zorgwekkende signalen'.



Omdat niet bekend is om hoeveel gevallen het gaat en ook de politie niet specifiek bijhoudt hoe vaak er met een naald gedrogeerd wordt, wil de Nachtraad die data gaan verzamelen. Ook andere incidenten, als discriminatie of seksueel geweld, kunnen worden gemeld.



De Nachtraad zegt de melders ook te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis. Dit doet De Nachtraad in samenwerking met professionele hulpinstanties in Groningen.

Melden kan hier.