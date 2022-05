Door een keukenbrand in een woning aan de Peizerweg in Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag de bewoner van het pand gewond geraakt. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat meldt de brandweer.

De brand werd opgemerkt door een buurtbewoner die de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer ontdekte vervolgens dat er nog iemand in huis aanwezig was. "Deze bewoner hebben we gered en overgebracht aan de aan de collega's van de ambulancedienst", aldus de brandweer.