Fietsers op Zernike Campus zijn donderdag 19 mei tijdens de nationale 'Fiets naar je Werk Dag' verrast met een traktatie. Fietsers kregen een appel en konden bij de Fiets Pitstop hun fiets een kleine onderhoudsbeurt laten geven. De actie werd georganiseerd door de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Campus Groningen en Groningen Bereikbaar. De organisaties stimuleren het gebruik van de fiets en grepen deze dag aan om fietsers in het zonnetje te zetten.

In het hele land worden deze dag Fiets Pitstops georganiseerd onder de vlag van 'Kies de Fiets', een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij deze pitstop kan men de fiets voorzien van een kleine onderhoudsbeurt, zoals banden oppompen en het smeren van de ketting, waarmee het daarna nog comfortabeler fietsen is. In Groningen gebeurde dit de hele ochtend op de campus aan de Zernikelaan 11, een van de veel gebruikte fietsroutes in de stad. De fietscheck werd hier gedaan door de lokale fietsenzaak Refidé Bikes.



Pak de fiets "Fietsen naar het werk of de opleiding draagt bij aan een bereikbare en aantrekkelijke Campus en stad. Ook is het gezond en beter voor het milieu", licht Wilko Huyink, directeur Groningen Bereikbaar, toe. De Groningse onderwijsinstellingen, Campus Groningen en Groningen Bereikbaar zetten zich samen in om zowel studenten als werknemers te stimuleren om de auto vaker te laten staan en op slimme en duurzame manieren naar werk of studie te reizen. Vaker de fiets pakken is daar één van. De aanleiding hiervoor zijn de grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor waar Groningen nu en de komende jaren mee te maken heeft.