In de Pluimerstraat in de stad Groningen is woensdagavond rond 23.30 uur een persoon ernstig gewond op straat aangetroffen. Dat meldt de politie. Het slachtoffer werd door een passant aangetroffen, waarop direct naar het alarmnummer werd gebeld.

De politie, ambulancedienst en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse, en de hulpverlening werd direct in gang gezet. Mede doordat een agent een speciale 'stop de bloeding-kit' bij zich had, en deze ook gebruikte, is het slachtoffer na enige medische handelingen met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Een onderzoek werd gestart door de politie.



Via Twitter deelde de politie de eerste resultaten van hun onderzoek.