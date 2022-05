De druk op Nederland om toch meer aardgas te leveren uit Groningen neemt toe. Zeker wanneer Rusland de gaskraan naar Europa dicht draait zou er meer gas uit Groningen moeten komen.

Zowel de Verenigde Staten als Duitsland voeren de druk op Nederland op om toch meer Gronings gas te winnen, zo melden vandaag diverse media, waaronder het Algemeen Dagblad en Welingelichte Kringen.

Vandaag is de Duitse Bondskanselier, Olav Scholz, op bezoek in Nederland, en voert overleg met premier Rutte. Waarschijnlijk zal de energievoorziening voor Europa en de rol van Nederland daarin ook aan de orde komen.

De Nederlandse regering heeft bij herhaling laten weten vast te zullen houden aan het besluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien.

Vorige maand nog liet staatssecretaris Vijlbrief weten dat de Nederlandse industrie hoog of laag kan springen, maar dat hij vast houdt aan het beleid om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, zo zei hij toen tegen RTV Noord.

Uit opinieonderzoek bleek dat een meerderheid van de Groningse bevolking wél bereid zou zijn om gaswinning toe te staan wanneer Europa qua energievoorziening door de oorlog in Oekraïne in grote problemen zou komen. Wel vinden velen in Groningen dat er dan een beter schade-afhandeling moet komen, met minder bureaucratie.

Een gasexpert van TNO, René Peters, wijst er op dat Duitsland niet zomaar kan zeggen: 'Nederland, lever eens wat meer gas'. Maar bij ernstige leverproblemen zou Nederland gehouden zijn aan solidariteitsafspraken en kan Nederland er niet onderuit om meer gas te leveren.