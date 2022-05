Gedrogeerd worden met een naald terwijl je geniet van een avondje uit in Groningen. Helaas blijkt dit tegenwoordig een reële mogelijkheid, nu verschillende Groningers bij de politie hebben gemeld dat dit hen afgelopen week is overkomen.

Eerder maakten mensen uit de Engelse steden Nottingham en Exeter al melding van ziekenhuisopnames nadat zij op soortgelijke wijze ongewenst met een naald waren geïnjecteerd tijdens het uitgaan. Daarbij ging het bijvoorbeeld om middelen als ketamine of GHB.



Volgens de politie in Groningen zijn er inderdaad een aantal meldingen binnengekomen, het gaat om minder dan tien gevallen. De politie neemt de zaak serieus en voert momenteel onderzoek uit.



"Als iemand het vermoeden heeft om gedrogeerd te zijn, is het belangrijk om dat direct bij ons te komen melden. Met name omdat verdovende middelen soms snel uitgewerkt zijn en dat onderzoek bemoeilijkt", zegt politiewoordvoerder José van Gijssel. "Daarnaast is het verstandig om je medisch te laten onderzoeken als je slachtoffer van een ongewenste injectie denkt te zijn."