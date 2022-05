Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft met de gemeente Eemsdelta en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) afgesproken om in vier dorpen te beginnen met de dorpenaanpak. Huizen in Garrelsweer, Zeerijp, Wirdum en Leermens worden daardoor middels een crisisaanpak versterkt. Vijlbrief verwacht dat deze aanpak zal laten zien wat er nodig is om versnelling van de totale versterkingsoperatie mogelijk te maken.

"Ik vind het niet uit te leggen dat bewoners al zo lang wachten op duidelijkheid", zegt Vijlbrief. "Er is te weinig vooruitgang. Tijdens mijn bezoeken aan de regio heb ik met de gemeente Eemsdelta en de NCG over hun dorpenaanpak gesproken en ben ik ervan overtuigd geraakt dat op deze manier veel problemen opgelost kunnen worden. De dorpenaanpak is een crisisaanpak die de versterking in de hele regio moet gaan versnellen."



De vier dorpen waar het om gaat liggen in de kern van het aardbevingsgebied. Veel huizen hier zijn onvoldoende veilig en hebben schade. Bewoners hebben hier bovendien recent weer nieuwe aardbevingen meegemaakt. Doel is om de versterkingsoperatie in deze dorpen versneld af te ronden. Bewoners krijgen hierdoor sneller een veilig huis en perspectief en bewoners moeten ervaren dat de overheid naast hen staat. Het succes van de dorpenoperatie hangt af van de tevredenheid van de bewoners van die dorpen.



De kern van de dorpenaanpak bestaat eruit dat het dorp in zijn geheel wordt versterkt waar dat voor de veiligheid nodig is. Dat wil zeggen dat de betrokken bouwers, NCG en de gemeente samen met de bewoners een plan maken voor het gehele dorp. Dat biedt helderheid aan bewoners over waar zij aan toe zijn: wat de planning is voor hun eigen woning, en wat er in de rest van hun dorp gaat gebeuren. Bovendien kunnen bewoners erop vertrouwen dat de versterkingsoperatie in hun dorp ononderbroken doorgaat en dat deze partijen niet weggaan totdat het klaar is.