De werkzaamheden aan het spoor tussen Groningen en Zwolle leiden tot verbijstering onder reizigers. Door de werkzaamheden moeten reizigers gebruikmaken van vervangend vervoer, zoals bussen.

Dat blijkt echter niet altijd goed geregeld. Reizigers uiten hun onvrede op sociale media. De fractie van GroenLinks in Provinciale Staten van Groningen laat ook weten verbijsterd te zijn, en heeft schriftelijke vragen aangekaart bij het college van Gedeputeerde Staten.

De werkzaamheden aan het spoor zijn op 7 mei begonnen en duren nog tot 23 mei. Reizigers kunnen volgens de NS gebruikmaken van vervangende bussen, of omreizen met de trein via Leeuwarden. Dat gaat echter niet altijd even soepel. Zo was de hoeveelheid vervangende bussen afgelopen weekend veel te klein om alle mensen mee te kunnen nemen, waardoor mensen op het station werden achtergelaten. Reizigers die ervoor kozen om via Leeuwarden te reizen, kregen te maken met overvolle treinen en eveneens vertragingen, omdat Arriva niet voorbereid was op de grote hoeveelheid reizigers.



"Het is onbegrijpelijk dat vervangend vervoer tijdens werkzaamheden tot zulke grote problemen leidt", zegt Statenlid Bas de Boer van GroenLinks. "Dit onderhoud was al geruime tijd bekend en de NS heeft zich voldoende kunnen voorbereiden op grote reizigersaantallen. De keuze van de Nederlandse Spoorwegen om bij de inzet van middelen een landbouwbeurs prioriteit te geven boven de noordelijke provincies is daarom moeilijk te verteren."



Goede spoorverbindingen noodzakelijk voor het Noorden



Volgens GroenLinks zijn alternatieve spoorverbindingen nodig voor het Noorden van het land. De Boer: "Afgelopen weekend toont voor de zoveelste keer aan dat het Noorden compleet afhankelijk is van de flessenhals op het spoor tussen Meppel en Zwolle. Het is daarom noodzakelijk dat vaart gemaakt wordt met alternatieve treinlijnen, zodat goede spoorverbindingen voor het Noorden een vanzelfsprekendheid worden."