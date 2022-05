Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat er in het afgelopen studiejaar voor het eerst aan Nederlandse universiteiten meer vrouwen dan mannen zijn gepromoveerd. Aan de RUG is dit al enkele jaren zo.

Dat meldt Dagblad van het Noorden. In 2020 promoveerden bij de RUG 314 vrouwen en 277 mannen. Een jaar later was het verschillen nog groter: 347 vrouwen tegenover 293 mannen. Landelijk is het verschil met 2612 tegenover 2607 een stuk kleiner.



De universiteit heeft jarenlang actief beleid gevoerd om meer vrouwen aan te trekken, zegt een woordvoerder. Zo zijn er diverse scholen in de regio en daarbuiten bezocht om de universiteit onder de aandacht te brengen, ook van meisjes. Daarnaast voert de RUG actief beleid om vrouwelijke hoogleraren aan te trekken. Overigens zijn er nog wel meer mannelijke dan vrouwelijke hoogleraren.