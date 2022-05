Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 6 juli een aanvraag indienen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) van 10.000 euro. Voor deze laatste subsidieronde - die is bedoeld voor particuliere huiseigenaren in het aardbevingsgebied - is voldoende budget beschikbaar volgens de gemeente Groningen.

