De rechtbank in Groningen doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 24-jarige Bart J. uit de stad. Hij stak in juni vorig jaar de veertienjarige Dinant Paré dood in de Albert Heijn in Hoogkerk. Een paar dagen daarna stak hij een medewerker van een gevangenis met een afgebroken antenne in de borst.Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen J.

Dat meldt RTV Noord. Tijdens de zitting vorige maand werd duidelijk dat Dinant een willekeurig slachtoffer was. De tiener ging samen met een vriend naar de supermarkt in het dorp. uit het niets stak J. meerdere keren in de borst en rug van Dinant. Er ging geen ruzie of woordenwisseling aan vooraf. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen.



J. blijkt in zijn jeugd de nodige problemen te hebben gehad. Hij werd op school gepest en viel na de scheiding van zijn ouders tussen wal en schip. Hij was bekend bij 38 hulpverleningsorganisaties. Die wisten niet wat ze met hem aan moesten.



In de maanden voorafgaand aan de dodelijke steekpartij zei J. depressief te zijn en slecht te eten. Hij wilde een einde maken aan zijn leven.



Zondagmiddag 6 juni ging het mis. J. haalde een flesje water en een mes van twintig centimeter bij de supermarkt in Hoogkerk. Bij de ingang van de winkel stak hij op Dinant in. Willekeur, want hij kende de tiener niet. Dat juist Dinant slachtoffer is geworden, komt doordat J. bepaalde type mensen zou haten. Hij kan niet tegen sommige manieren van bewegen of lopen. J. zegt dat Dinant 'nep had gedaan'.



Zes dagen later stak hij in de gevangenis in Zwolle een medewerker neer met een antenne, die hij eerder had afgebroken van een cd-speler. De medewerker raakte lichtgewond.





J. benadrukte tijdens de zitting telkens dat hij toentertijd in een psychose zat. Volgens psychiaters van het Pieter Baan Centrum is daar geen sprake van. Wel heeft hij ADHD en een vorm van autisme. J. is volgens deskundigen sterk verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling is groot.



De officier van justitie zegt met tien jaar cel rekening te houden met zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid. Daarnaast adviseert het OM levenslange tbs met dwangverpleging. De advocaat van J. pleit juist voor een kortere celstraf, zodat zijn behandeling zo snel mogelijk kan beginnen. De uitspraak is om 13.00 uur.