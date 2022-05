Afgelopen donderdag werden de winnaars bekendgemaakt van de Cine Challenge 2022, de Groningse prijs voor beste korte film. In de categorie Beste Film won de film WTF is Live van studenten Kunst & Multimedia van het Noorderpoort.

Tijdens een livestream talkshow die werd gehost door Bram Douwes werden in de categorieën Beste Film, Beste Cinematografie, Beste Acteur en Beste Montage de winnaars bekendgemaakt door de vakjury onder leiding van Yotka Kroeze. Het thema was dit jaar Western, nadat de eerste editie vorig jaar als thema Film noir kende.



De eerstejaars studenten Ivar Berends, Noa Zilverberg, Ruth Ohaezukosi en Danique Vorstenberg van Kunst & Multimedia van het Noorderpoort wonnen in de categorie Beste Film met WTF is Live. De jury omschreef de film als een geëngageerd poëtisch filmgedicht. De makers ontvangen een filmtegoed van 500 euro.



Frank Boxman won de prijs voor Beste Cinematografie met de animatiefilm Wasted Cowboys. De prijs voor de Beste Acteur ging naar Antonie Ooms voor de rol van de Slechte in Western Kwartier en Sylvain Bergs won de extra juryprijs Beste Montage voor Redcup Rumble.



De jury sprak in zijn algemeenheid van een editie met pakkende beeldtaal, originaliteit in inhoud en techniek, geloofwaardigheid en de juiste dosis Groningse relativering. Kortom een mooie tweede editie van deze kortefilmwedstrijd.