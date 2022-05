De Piccardthoftunnel, die onder de zuidelijke ringweg door loopt, wordt van maandag 16 mei 7.00 uur tot vrijdag 8 juli 17.00 uur afgesloten voor fietsers en voetgangers. Het verkeer wordt omgeleid via de Laan Corpus den Hoorn of via Hoogkerk.

Fietsers en voetgangers hebben twee alternatieven tijdens de afsluitingen: via de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn en de andere kant op via de onderdoorgang bij Hoogkerk. Bij de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn worden op de meest drukke momenten verkeersregelaars ingezet, die fietsers helpen bij het oversteken van de op- en afrit.



In de zomervakantie is de tunnel weer open. Daarna is het nodig de tunnel voor een tweede periode af te sluiten. De werkzaamheden starten eind augustus of begin september en duren tot begin november.



Het project Aanpak Ring Zuid bevat ook de verbreding van de ringweg tussen het Vrijheidsplein en Hoogkerk. Onder dit deel van de ringweg loopt de Piccardthoftunnel door, ter hoogte van de camping in het Stadspark. De tunnel wordt gerenoveerd en verbreed en moet dan worden afgesloten.