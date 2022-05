Voor de sloop van de Julianabrug moet het verkeer op de Brailleweg - die daaronderdoor loopt - een stukje opschuiven naar het oosten. De weg onder viaduct wordt daarom dit weekend verbreed. Tijdens die werkzaamheden is de Brailleweg afgesloten voor al het verkeer. Verkeer vanuit en naar het centrum wordt omgeleid.

De Brailleweg is de verbinding tussen de A28 en het Emmaviaduct. Op deze weg zijn eerder al de nieuwe A28-oprit richting Assen en de A28-afrit Centrum aangesloten. De weg loopt onder de oude Julianabrug door. Nu het tijdelijke Julianaplein in gebruik is genomen, kan de oude Julianabrug worden gesloopt. Om het verkeer tijdens de sloop daarvan wel doorgang te laten vinden, moet de Brailleweg iets worden verbreed, zodat het verkeer richting het oosten kan opschuiven.



Het verbreden van de Brailleweg gebeurt vrijdag, zaterdag en zondag. Omwonenden kunnen daarvan geluidsoverlast ondervinden.

De Brailleweg is afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdagochtend 13 mei 7.00 uur tot maandagochtend 16 mei 6.00 uur. Hierdoor zijn ook de A28-afrit Groningen-Centrum en de A28-oprit richting Assen dicht. Automobilisten die vanaf de A28 richting het centrum van Groningen willen, worden omgeleid via het Julianaplein en afrit 37 Groningen-Helpman (Hereweg). Het verkeer vanuit het centrum en het station richting de A28 wordt omgeleid via de Paterswoldseweg en toerit 39 vanaf de Laan Corpus den Hoorn.



Tegelijk met de Brailleweg wordt ook een deel van het Emmaviaduct in beide richtingen afgesloten. Verkeer vanaf de Stationsweg/Emmasingel kan nog wel over het Emmaviaduct naar de Parkweg rijden, maar andersom is niet mogelijk.



Omleiding fietsers



Fietsers en voetgangers kunnen vrijdag, zaterdag en zondag gebruikmaken van de onderdoorgang aan de andere kant van het Noord-Willemskanaal, langs roeivereniging Gyas.