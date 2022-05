Woensdagnacht hebben vandalen vernielingen aangericht op station Europapark in Groningen. De daders vernielden op perron 4 meerdere informatieborden, glazen platen en ramen.

Eind maart was het station ook al het doelwit van vandalisme. De schade is volgens de politie deze keer groot. Het perron lag bezaaid met glas. Bovendien zijn informatieborden beschadigd of zelfs verdwenen, waardoor reizigers niet beschikking hebben tot reisinformatie.



Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Toen de schade werd aangericht reden er geen treinen. Het glas is inmiddels opgeruimd.



In een reactie laat spoorwegbeheerder ProRail weten dat het waarschijnlijk om tienduizenden euro schade gaat. Het herstel van het station kan de nodige tijd in beslag gaan nemen. ProRail heeft aangifte gedaan.