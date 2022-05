Woensdag en donderdag hield het festival Droom Groots haar eerste editie. Op het voormalige Suikerunie-terrein in Groningen lieten regionale ondernemers zo'n 600 kinderen dromen over hun toekomstige baan.

Het doel van het festival is om kinderen te laten dromen over een leuke baan, en om generatiearmoede te doorbreken. Aanleiding voor het initiatief is kinderarmoede, die in Groningen groot is. Uit cijfers blijkt dat 1 op de 8 kinderen in Stad onder de armoedegrens leeft. Dat komt doordat armoede vaak van ouder op kind overgaat, een hardnekkig fenomeen dat zich lastig laat keren. Maar in werk en werkplezier kan een oplossing liggen, is het idee achter festival Droom Groots.



Ook bouwonderneming Van Wijnen werd benaderd om te participeren. Van Wijnen pakte deze gelegenheid met beide handen aan, want er is in de toekomst veel vraag naar goede bouwers die onze steden nog mooier maken. "De bouw biedt tal van kansen voor een betere toekomst. Mooi om het enthousiasme bij de kinderen te zien", zegt Jouke Brouwer van Van Wijnen, zelf timmerman.



De bouwonderneming, die zich inzet voor betaalbare woningen voor heel Nederland, liet zich ook nu van haar meest creatieve kant zien. Brouwer: "In die twee dagen zijn er honderden kinderen uit groep 7 en 8 op onze stand geweest. We hebben ze meegegeven hoe veelzijdig de bouwsector is. En hoe gaaf techniek is."



Om de toekomstgedachte te benadrukken onderzocht Van Wijnen wat kinderen belangrijk vinden in hun toekomstige leefomgeving, want ook daarin schuilt een deel van de oplossing tegen armoede. In hun onbevangenheid en eerlijkheid hebben kinderen een verrassende kijk op de wijk van de toekomst.



Zo vinden ze veel speelruimte en groene ruimte om op avontuur te gaan belangrijk. Maar ook dat er veel gedeeld wordt in de wijk, van een gezamenlijke moestuin tot fietsen delen. "Het enthousiasme van de kinderen werkt aanstekelijk: voor hen is alles nieuw. Dat maakt dit festival zo mooi. We zijn blij dat Van Wijnen hieraan mocht bijdragen", aldus Brouwer.