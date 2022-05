Het Winkelcentrum Paddepoel heeft bij alle ingangen stoeptegels aangebracht die aangeven dat het Winkelcentrum rookvrij is. Het Winkelcentrum had de tegels gekregen van GGD Groningen, in samenwerking met "Gezondheidsfondsen voor Rookvrij". De tegels onderstrepen dat het Winkelcentrum rookvrij wil zijn, niet omdat het tegen rokers is, maar wel om kinderen te beschermen en om het beleid te steunen om te komen tot een rookvrije generatie.

Winkelcentrum Paddepoel in Groningen, met gemiddeld meer dan 10.000 bezoekers per dag, heeft alle zeven ingangen voor toegang tot het overdekt winkelcentrum rookvrij gemaakt. Voor deze ingangen werd volop gerookt. Bezoekers, jong en oud, ondervonden regelmatig overlast van deze rook. Eind vorig jaar heeft GGD Groningen, in samenwerking met "Gezondheidsfondsen voor Rookvrij", Winkelcentrum Paddepoel 25 stoeptegels van de Rookvrije Generatie cadeau gedaan. "Gezondheidsfondsen voor Rookvrij" is een samenwerking tussen de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds, met als doel dat niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken. Winkelcentrum Paddepoel steunt dit doel. "We zijn niet tegen de rokers maar voor de kinderen; We zijn op weg naar een rookvrije generatie en we werken in een omgeving waar we kinderen en jongeren dingen willen (aan)leren voor de rest van hun leven, in plaats van afleren; Zien roken doet roken: kinderen en jongeren beginnen sneller met roken, als zij anderen zien roken", zo meldt het Winkelcentrum in haar nieuwsbrief. Bij alle ingangen van Winkelcentrum Paddepoel zijn inmiddels stoeptegels aangebracht i.c.m. een wegmarkering. Tevens zijn er wegmarkeringen aangebracht op de beide hoeken van de Zonnelaan. Om te voorkomen dat er sigarettenpeuken voor de ingangen komen te liggen is er in eerste instantie voor gekozen om de peukenpalen te laten staan. Grootste overdekte winkelcentrum Winkelcentrum Paddepoel is het grootste overdekte winkelcentrum van het Noorden, met meer dan 80 winkels onder één dak. Men kan ers1,5 uur lang gratis voor de deur parkeren en gebruikmaken van gratis WiFi. De laatste zondag van de maand is er een gezamenlijke koopzondag en zijn veel winkels open. Meer informatie is te vinden op: www.paddepoel.nl.