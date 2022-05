Waterbedrijf Groningen hield een bijzondere actie op woensdag: het rolde de blauwe loper uit om aandacht te vragen voor de toekomst van het drinkwater. De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater staat op het spel, onder andere door de gevolgen van klimaatverandering.

De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen.



"Hier zuiveren we oppervlaktewater tot schoon en betrouwbaar drinkwater voor zo'n 200.000 Groningers. Daar zijn we trots op, maar ondertussen zien we ook dat het drinkwatergebruik in Nederland stijgt en er tegelijkertijd sprake is van klimaatverandering. Daardoor staat de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed drinkwater onder druk", zegt Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen. "Aandacht voor ons watergebruik is dan ook van groot belang, zodat we voldoende water voor nu en later kunnen blijven garanderen."



Waterbedrijf Groningen gaat op 19 mei in gesprek met verschillende partijen over de regionale uitdagingen om goed drinkwater in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Het maakt deel uit van een campagne 'Toekomst van ons drinkwater', een gezamenlijke campagne die de drinkwaterbedrijven in Nederland woensdag hebben gelanceerd.



Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat was bij de kick-off van de campagne in Den Haag aanwezig, waar ook presentatrice en journalist Hila Noorzai bij was. Hij sprak met een bestuurslid van Vewin, Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, en met enkele basisschoolleerlingen over de toekomst van ons drinkwater. Vervolgens rolden zij eveneens een blauwe loper uit.